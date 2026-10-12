Жителя Краснодарского края и его дочь осудили за передачу данных ВСУ

Житель Краснодарского края Дмитрий Мишанин и его дочь Ольга приговорены к 18 и 7 годам лишения свободы соответственно за передачу данных Вооружённым силам Украины (ВСУ).
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