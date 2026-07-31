Самогонный аппарат отправил астраханца на больничную койку

Происшествие случилось сегодня в четыре утра в доме на площади Ленина. В результате нарушения технологического процесса работы самогонного аппарата в квартире на 1-м этаже вынесло оконное стекло вместе с решеткой.
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