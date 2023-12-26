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Миллер: "Газпром" направит 270 млрд рублей на газификацию субъектов РФ

В 2024 году "Газпром" направит на газификацию субъектов РФ более 270 миллиардов рублей. Об этом заявил глава российской компании Алексей Миллер во время рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

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