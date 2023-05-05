Валттери Боттас о борьбе Переса с Ферстаппеном: «Мне это знакомо»

Перес приблизился к напарнику по «Ред Булл» Максу Ферстаппену на расстояние шести очков. Боттас также боролся с Льюисом Хэмилтоном на старте некоторых сезонов, когда выступал за «Мерседес», и возглавлял чемпионат.