Собянин рассказал, как вся Москва помогает пострадавшим в теракте

Число пациентов в крайне тяжелом состоянии уменьшилось в три раза Мэр города Сергей Собянин выразил благодарность всем специалистам и простым жителям, кто помогал ликвидировать последствия теракта в Crocus City Hall, а также работает с пострадавшими и семьями погибших.