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Депутаты просят Мишустина увеличить лимиты по семейной ипотеке

Депутаты просят Мишустина увеличить лимиты по семейной ипотеке

Депутаты Госдумы обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой увеличить лимиты о семейной ипотеке.

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