Около 1,5 тыс. военнослужащих стран «коалиции желающих» в Польше примут участие в учениях по подготовке к возможному размещению контингента на Украине, сообщают западные СМИ.
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