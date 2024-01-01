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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сан-Франциско» и «Балтимор» получили в плей-офф преимущество домашнего поля вплоть до Супербоула

В НФЛ определились обладатели первых посевов в обеих конференциях. Ими стали «Балтимор Рейвенс» (АФК) и «Сан-Франциско Фотинайнерс» (НФК).

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