Правительство поддержало запрет на одностороннее повышение кредитного лимита

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Члены правительства России поддержали с замечаниями законопроект, который не позволит банкам в одностороннем порядке повышать размеры выдаваемых клиентам кредитов, в том числе увеличивать лимит по кредитным картам.
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