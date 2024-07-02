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Правительство поддержало запрет на одностороннее повышение кредитного лимита

Правительство поддержало запрет на одностороннее повышение кредитного лимита

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Члены правительства России поддержали с замечаниями законопроект, который не позволит банкам в одностороннем порядке повышать размеры выдаваемых клиентам кредитов, в том числе увеличивать лимит по кредитным картам.

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