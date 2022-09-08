Главный тренер "Ливерпуля" Клопп заявил, что не боится отставки после разгрома от "Наполи"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал отставку своего соотечественника Томаса Тухеля из лондонского "Челси", который был уволен после поражения от загребского "Динамо" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.