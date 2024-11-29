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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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«Проекты представлены». Где и какие новые памятники и апартаменты появятся в Севастополе?

«Проекты представлены». Где и какие новые памятники и апартаменты появятся в Севастополе?

В конце 2023 года в Севастополе был открыт дворец водных видов спорта, который назвали в честь пятнадцатикратной чемпионки СССР, шестикратной рекордсменки мира и трехкратной чемпионки Европы Галины Прозуменщиковой.

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