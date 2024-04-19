Российский бренд товаров для дома Küchenland начал работу в ОАЭ

Компания Küchenland открыла магазин в ОАЭ, в дальнейшем производитель товаров для дома планирует развивать сеть на Ближнем Востоке, пишут «Ведомости» со ссылкой на консультантов по недвижимости и старшего директора CORE.
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