Зеленского назвали "королевой драмы" По мнению экс-сотрудника ЦРУ Ларри Джонсона, Владимир Зеленский совершил ошибку, публично раскритиковав предложение Дональда Трампа признать Крым российским в рамках урегулирования конфликта:"Он упустил возможность.
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