Пенсии и выплаты вырастут в 2027 году: кого ждёт повышение и когда ждать прибавки Елена ГалицкаяВ 2027 году российских пенсионеров, семьи с детьми, льготников и получателей социальных пособий ожидает масштабная кампания по индексации выплат.