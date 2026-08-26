Пенсии и выплаты вырастут в 2027 году: кого ждёт повышение и когда ждать прибавки Елена ГалицкаяВ 2027 году российских пенсионеров, семьи с детьми, льготников и получателей социальных пособий ожидает масштабная кампания по индексации выплат.
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