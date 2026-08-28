Один старый свитер — несколько вещей для дома: уютные переделки из того, что давно пылится в шкафу

Свитер, забытый в гардеробе, все еще готов стать ярким фактурным акцентом в интерьере. Перед раскройкой постирайте и высушите изделие, затем укрепите будущий край несколькими стежками, чтобы предотвратить распускание нитей.
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