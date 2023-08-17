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Признание вины в терактах 9/11 в Нью-Йорке может исключит казнь 5 подозреваемых

Признание вины в терактах 9/11 в Нью-Йорке может исключит казнь 5 подозреваемых

Соглашение о признании вины подозреваемыми по делу о терактах 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке (два пассажирских самолёта врезались в башни-близнецы) может исключить вынесение Халиду Шейху Мохаммеду и ещё четырём подозреваемым смертного приговора.

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