Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Шойгу отвез в Китай послание Путина: Холодный душ для Трампа. Или быстро, или никогда

Шойгу отвез в Китай послание Путина: Холодный душ для Трампа. Или быстро, или никогда

Царьград Коллаж Царьграда Путин применил болевой приём против насевшего на него с Украиной Трампа, отправив Шойгу с визитом в Китай.

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Комментарии
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Михалыч
Наверное после предложения Путина осваивать совместно с США залежи редкозамов Китай в СБ ООН был нейтрален по украинскому вопросу и пришлось китайцев успокоить. Но нам опасно быть постоянно &quot;младшим&quot; с Китаем - путь к новому величию России через конвергенцию, при подавляющей роли социализма, что даст возможность раскрепостить творческие силы русского народа, комплексно и планомерно решать все проблемы и эффективно использовать все богатства России.
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19 час.
Геннадий Бережнов
Три важнейших пункта в послании Китаю, которые повторяются всеми в каждой встрече, это для СМИ! Только вот когда их так часто повторяют, то чувствуется, что доверие типа доверяй но проверяй. А тайная миссия Шойгу не для обсуждения в сети!
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5 час.
Александр Конкин
Это не интрига, а констатация факта.
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4 час.
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