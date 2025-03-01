Шойгу отвез в Китай послание Путина: Холодный душ для Трампа. Или быстро, или никогда

Михалыч Наверное после предложения Путина осваивать совместно с США залежи редкозамов Китай в СБ ООН был нейтрален по украинскому вопросу и пришлось китайцев успокоить. Но нам опасно быть постоянно "младшим" с Китаем - путь к новому величию России через конвергенцию, при подавляющей роли социализма, что даст возможность раскрепостить творческие силы русского народа, комплексно и планомерно решать все проблемы и эффективно использовать все богатства России.

Геннадий Бережнов Три важнейших пункта в послании Китаю, которые повторяются всеми в каждой встрече, это для СМИ! Только вот когда их так часто повторяют, то чувствуется, что доверие типа доверяй но проверяй. А тайная миссия Шойгу не для обсуждения в сети!