Четыре «можно» и четыре «нельзя» при простуде

ОРВИ – заболевание не такое простое, как может показаться на первый взгляд. С одной стороны, вроде бы знакомо все – и симптомы, и лечение, сколько раз каждый из нас сталкивался с кашлем и насморком? С другой – «простуда» «простуде» рознь, протекать она может каждый раз по новому сценарию.
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