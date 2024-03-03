Четыре «можно» и четыре «нельзя» при простуде

ОРВИ – заболевание не такое простое, как может показаться на первый взгляд. С одной стороны, вроде бы знакомо все – и симптомы, и лечение, сколько раз каждый из нас сталкивался с кашлем и насморком? С другой – «простуда» «простуде» рознь, протекать она может каждый раз по новому сценарию.