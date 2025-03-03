Программный комплекс «АИС страхования» включен в реестр отечественного ПО

Акционерное общество «Национальная Страховая Информационная Система» (АО «НСИС», оператор АИС страхования) прибрело в октябре 2023 года ПО «АИС ОСАГО», на базе которого была создана АИС страхования, включающая модули по ОСАГО, страхованию каско и добровольному страхованию автогражданской ответственности, страхованию жилья граждан, а также бюро страховых историй и др.