Очередной демарш Пашиняна

Ольга Заварухина Кто нибудь знает на хрена козе баян? Ну не желает малюсееееееееенький но «запыхавшийся гордыне» армянский народ, быть в рядах ОДКБ. Ну и «херосими»

ГК Галина Кузнецова Что будем делать!? Опустеют наши рынки, когда этих " деловых людей" попросят из России на выход...