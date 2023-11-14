Премьер-министр Армении заявил, что отказывается принимать участие на саммите ОДКБ, а армянские эксперты уже говорят о скором выходе из организации.
Очередной демарш Пашиняна
Комментарии
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Ольга Заварухина
Кто нибудь знает на хрена козе баян? Ну не желает малюсееееееееенький но «запыхавшийся гордыне» армянский народ, быть в рядах ОДКБ. Ну и «херосими»
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18 час.
ГК
Галина Кузнецова
Что будем делать!? Опустеют наши рынки, когда этих " деловых людей" попросят из России на выход...
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17 час.
Александр Ткаченко
Флаг в руки, барабан на шею, свистульку в задницу. Великая Пиндосия вся в нетерпении ждёт.
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16 час.
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