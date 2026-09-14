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Царьград

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Два человека пострадали в ДТП с Nissan и ВАЗ под Ростовом

Два человека пострадали в ДТП с Nissan и ВАЗ под Ростовом

В ночь на 13 сентября на 14-м километре северного обхода Ростова-на-Дону, в районе Щепкинского поселения, столкнулись кроссовер «Ниссан Икс-Трэйл» и легковой автомобиль «ВАЗ 2199».

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