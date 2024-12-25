Более 200 единиц вооружения и техники было передано добровольцам отрядов БАРС

На территории одной из воинских частей Южного военного округа состоялась церемония передачи более 200 единиц вооружения и военной техники добровольцам отрядов БАРС, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.
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