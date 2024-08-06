Российскому паруснику «Штандарт» разрешили заход во французский порт Ла-Рошель

Российский парусный фрегат «Штандарт», испытывающий сложности с заходом в порты Франции и Испании из-за санкций ЕС, получил разрешение на заход во французский порт пополнить запасы, сообщил ТАСС капитан судна Владимир Мартусь.
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