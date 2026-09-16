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Пятый канал

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Особняк Дробыша с бассейном и студией звукозаписи выставили на торги

Особняк Дробыша с бассейном и студией звукозаписи выставили на торги

Резиденцию заслуженного артиста России и музыкального продюсера Виктора Дробыша в подмосковном поселке «Никольская слобода» выставили на продажу за почти 1,3 миллиарда рублей.

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