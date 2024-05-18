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"Серой зоной должны стать Румыния и Прибалтика": Честный разговор с полковником о Крыме, Кубани и Донбассе

"Серой зоной должны стать Румыния и Прибалтика": Честный разговор с полковником о Крыме, Кубани и Донбассе

Tsitsagi Nikita/news.ru/Globallookpress Вчера 2,3K прочитали Военный эксперт полковник НМ ЛНР Виталий Киселёв в честном разговоре с Царьградом рассказал о ситуации в Крыму, Донбассе и на Кубани.

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