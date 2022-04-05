Председатель СК России поручил расследовать преступления, совершенные украинскими военнослужащими в Харьковской области

Председатель Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкин поручил в рамках уголовного дела установить обстоятельства взрыва плотины украинскими военнослужащими в Харьковской области.
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