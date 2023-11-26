Разоруженная Европа: почему она отказывается спасать Украину?

Разоруженная Европа не хочет спасать Украину за свой счет. Поставив крест на провалившемся «контрнаступлении» Украины, западные союзники перешли от поставок вооружений к кормлению Киева обещаниями, пишет обозреватель ИноСМИ Антон Трофимов.
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