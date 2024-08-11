Глава СК России поручил представить доклад по доводам обращения о совершении противоправных действий в отношении жителя Волгоградской области

В социальных медиа опубликовано обращение к Председателю СК России со сведениями о нападении группы мужчин на заявителя, а также применении ими насилия в отношении представителей правоохранительных органов, прибывших на место происшествия.
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