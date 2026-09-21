Минобрнауки предлагает изменить порядок приёма в российские вузы с 2027 года

Ключевые корректировки касаются перечня вступительных испытаний. Так, физика станет обязательным экзаменом для 37 направлений подготовки, включая все специальности машиностроительного профиля.
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