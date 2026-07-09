Исторический момент: стартап Sunburnt Space успешно запустил первую полностью австралийскую ракету на жидком топливе

Стартап Sunburnt Space успешно испытал двухступенчатую ракету Mini Meggs с коммерческой полезной нагрузкойАвстралийская компания Sunburnt Space впервые успешно запустила полностью разработанную и построенную в стране коммерческую ракету на жидком топливе.
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