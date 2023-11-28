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Иностранец заплатит два миллиона рублей за осквернение российского Вечного огня

Иностранец заплатит два миллиона рублей за осквернение российского Вечного огня

Курганский областной суд оштрафовал иностранца, прикурившего от Вечного огня. Установлено, что в марте на Аллее Славы в Кургане мужчина в состоянии алкогольного опьянения встал на монумент в честь Победы советского народа в Великой Отечественной войне и поджег сигарету от пламени.

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