Иностранец заплатит два миллиона рублей за осквернение российского Вечного огня

Курганский областной суд оштрафовал иностранца, прикурившего от Вечного огня. Установлено, что в марте на Аллее Славы в Кургане мужчина в состоянии алкогольного опьянения встал на монумент в честь Победы советского народа в Великой Отечественной войне и поджег сигарету от пламени.