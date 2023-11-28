Иностранец заплатит два миллиона рублей за осквернение российского Вечного огня

Курганский областной суд оштрафовал иностранца, прикурившего от Вечного огня. Установлено, что в марте на Аллее Славы в Кургане мужчина в состоянии алкогольного опьянения встал на монумент в честь Победы советского народа в Великой Отечественной войне и поджег сигарету от пламени.
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