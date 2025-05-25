Выпускников Новошешминского района поздравили с Последним звонком из зоны СВО

Автор: Эльза КузнецоваРуководитель исполкома Новошешминского района Егор Тарнавский вместе с волонтерами и бойцами направил поздравление выпускникам школ района с праздником Последнего звонка прямо из зоны проведения специальной военной операции.
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