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Царьград

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Путин оставил Бастрыкина на посту главы СКР до августа 2025

Путин оставил Бастрыкина на посту главы СКР до августа 2025

Президент России продлил срок службы сверх предельной нормы 71-летнему Александру Ивановичу.Владимир Путин продлил срок федеральной госслужбы сверх предельного возраста Председателю СКР Александру Бастрыкину.

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