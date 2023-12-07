Какой церковный праздник отмечают верующие в России 8 декабря 2023 года Александр РезниченкоРелигиозный календарь подсказывает, что в пятницу, 8 декабря 2023 года, православные христиане отмечают церковный праздник.
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