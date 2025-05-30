Инвалиды из Нового Уренгоя взыскали долг с опального олигарха Ситникова

В Новом Уренгое (ЯНАО) общество инвалидов взыскало долг с предпринимателя Олега Ситникова. По словам их представителей, несмотря на решение Арбитражного суда, бизнесмен не спешил рассчитаться, и потребовалось вмешательство ямальского депутата Тюменской облдумы от ЛДПР Ивана Вершинина.
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