Откройте секрет: почему стоит класть чеснок под подушку Татьяна СергееваЧеснок, этот скромный корень с сильным ароматом, оказывается не только пикантным дополнением к блюдам, но и настоящим чудо-средством для нашего организма.
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