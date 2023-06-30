Военное обозрение

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Партия модернизированных самоходных артиллерийских установок 2С19М1 «Мста-С» поступила в войска

Партия модернизированных самоходных артиллерийских установок 2С19М1 «Мста-С» поступила в войска

Новая партия модернизированных самоходных артиллерийских установок 2С19М1 "Мста-С" поступила на вооружение российской армии, техника уже передана военным.

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