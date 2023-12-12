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В России призвали к выходу из ВОЗ

В России призвали к выходу из ВОЗ

Россия должна принять решение о выходе из состава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая навязывает всему миру нездоровые ценности, заявил в беседе с «Царьградом» доктор медицинских наук, профессор Владислав Шафалинов.

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