В России призвали к выходу из ВОЗ

Россия должна принять решение о выходе из состава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая навязывает всему миру нездоровые ценности, заявил в беседе с «Царьградом» доктор медицинских наук, профессор Владислав Шафалинов.
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