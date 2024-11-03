🪖ВСУшники эвакуируют свой бандеромобиль после встречи с российскими артиллеристами😎🇷🇺 #ВСУ #ЗСУ #Бандеромобиль #СВО.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🪖ВСУшники эвакуируют свой бандеромобиль после встречи с российскими артиллеристами😎🇷🇺 #ВСУ #ЗСУ #Бандеромобиль #СВО.
Свежие комментарии