Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Сухаревский объяснил увольнение с поста командующего силами беспилотных систем ВСУ

Заместитель командующего оперативным командованием «Восток» Сухопутных войск Украины Вадим Сухаревский заявил, что покинул пост командующего силами беспилотных систем ВСУ, так как его «видение расходится с руководством».

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