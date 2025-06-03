Сухаревский объяснил увольнение с поста командующего силами беспилотных систем ВСУ

Заместитель командующего оперативным командованием «Восток» Сухопутных войск Украины Вадим Сухаревский заявил, что покинул пост командующего силами беспилотных систем ВСУ, так как его «видение расходится с руководством».
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