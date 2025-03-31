На пороге войны: до времени «Ч» сутки

Десантники 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии на кабульском аэродроме.Переброска 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в Афганистан продолжалась двое суток, за это время было передислоцировано 7700 десантников, 894 боевых машин, орудий и автомобилей, 1062 тонны боеприпасов, топлива и продовольствия.
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