На пороге войны: до времени «Ч» сутки

Десантники 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии на кабульском аэродроме.Переброска 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в Афганистан продолжалась двое суток, за это время было передислоцировано 7700 десантников, 894 боевых машин, орудий и автомобилей, 1062 тонны боеприпасов, топлива и продовольствия.