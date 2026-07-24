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Zero Hedge

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EU Approves Biggest Russia Sanctions Yet After Holdout Greece Secured LNG Exemption

EU Approves Biggest Russia Sanctions Yet After Holdout Greece Secured LNG Exemption

EU Approves Biggest Russia Sanctions Yet After Holdout Greece Secured LNG Exemption What is there left to sanction and what is its effectiveness? Europe is boasting of no less that its 21st package of sanctions against Russia, approved by the EU on Thursday.

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