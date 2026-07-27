Как правильно работать в жару: нормы, меры безопасности и права сотрудников

Аномальная жара установилась на Урале. В Челябинской области уже несколько дней температура превышает +30 °C (сегодня синоптики обещают +36 °C и выше), аналогичный режим наблюдается в Свердловской и Тюменской областях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии