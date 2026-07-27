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Как правильно работать в жару: нормы, меры безопасности и права сотрудников

Как правильно работать в жару: нормы, меры безопасности и права сотрудников

Аномальная жара установилась на Урале. В Челябинской области уже несколько дней температура превышает +30 °C (сегодня синоптики обещают +36 °C и выше), аналогичный режим наблюдается в Свердловской и Тюменской областях.

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