После ухода с поста президента Франции Эммануэля Макрона ожидает уголовное преследование, связанное с коррупцией.
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После ухода с поста Макрона ожидает уголовное преследование, связанное с коррупцией. Однако его ожидают те кто его посадил на этот трон и вывезут при необходимости.