Зарплата Агуэро в «Барсе» будет ниже 10 млн евро. Депаю предложен контракт на 2-3 года

«Барселона» работает над двумя трансферами. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро в качестве свободного агента подпишет с «блауграной» контракт до 2023 года с зарплатой меньше 10 миллионов евро в год.