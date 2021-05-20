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Зарплата Агуэро в «Барсе» будет ниже 10 млн евро. Депаю предложен контракт на 2-3 года

«Барселона» работает над двумя трансферами. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро в качестве свободного агента подпишет с «блауграной» контракт до 2023 года с зарплатой меньше 10 миллионов евро в год.

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