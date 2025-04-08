Соцфонд России назвал условия для назначения страховых пенсий с 2025 года

Минимальный стаж для начисления пенсии поставляет 15 лет, и это условие не единственное.Для назначения страховой пенсии в 2025 году необходимо выполнить три условия: достичь установленного возраста выхода на пенсию, иметь не менее 15 лет страхового стажа и накопить не менее 30 пенсионных коэффициентов.