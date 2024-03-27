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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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  • Александр Иванов
    Как все сложно, целая статья. Достаточно сделать репост в ФСБ.В Telegram пришло...
  • swrzWMGw 6v2z9zsJ
    Вот и следует объявить её иноагентом и официально запретить возвращаться в Россию. А кто её пригласит сюда, того тоже...Аллу Пугачеву мог...
  • Сергей Чернов
    ДАЁШ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ ИЗ СЕВЕРНОЙ КОРЕИ!На выход? Мигрант...

На выход? Мигрантам намерены ужесточить правила пребывания в России

На выход? Мигрантам намерены ужесточить правила пребывания в России

Минтруд намерен ограничить срок заключения трудовых договоров для иностранцев Срок заключения трудовых договоров с иностранцами могут ограничить до двух лет – соответствующий законопроект разработал Минтруд.

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Сергей Чернов
ДАЁШ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ ИЗ СЕВЕРНОЙ КОРЕИ!
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