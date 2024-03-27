На выход? Мигрантам намерены ужесточить правила пребывания в России

Минтруд намерен ограничить срок заключения трудовых договоров для иностранцев Срок заключения трудовых договоров с иностранцами могут ограничить до двух лет – соответствующий законопроект разработал Минтруд.
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