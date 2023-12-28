Температура в +33 градуса была в самый жаркий день 2023 года в Уссурийске

Метеорологические итоги 2023 года для Уссурийска подвел сервис "Яндекс. Погода" (18+). Система высчитала максимальную и минимальную температуру воздуха, а также количество солнечных и пасмурных дней, передает ИА UssurMedia.
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