Судейские записки боя Нурмагомедов – Шаблий

Двое судей отдали победу Усману со счетом 49-46, один посчитал его победу со счетом 50-45. Напомним, Усман Нурмагомедов победил Александра Шаблия единогласным решением и защитил чемпионский пояс Bellator в легком весе.
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