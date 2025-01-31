Депутат Костенко: СБУ разбирается с утечкой «пророчества» Буданова — 1072-й день СВО

Слова главы Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова (внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) о возможном крахе Украины к лету 2025 года, обнародованные в СМИ после закрытой встречи депутатов Верховной рады и руководителей Вооруженных сил Украины (ВСУ) 30 января, стали поводом для возбуждения уголовного дела, сообщил депутат Верховной рады Роман Костенко.